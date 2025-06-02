https://ria.ru/20250602/kursk-2020363651.html

Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА

Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:10:00+03:00

2025-06-02T02:10:00+03:00

2025-06-02T02:10:00+03:00

происшествия

жилье

курск

александр хинштейн

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020359840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec282d25cdcaaf3b4800a211622a1b9e.jpg

КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и установления типа дронов и зафиксировали повреждения жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов. На месте работают правоохранители, жителей эвакуировали. Военные следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты дронов для дальнейшей экспертизы. "Проводится осмотр наружных фрагментов от беспилотных летательных аппаратов, которые с поражающими элементами. Предположительно, был обнаружен GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирными жилыми домами... Он будет изъят для направления на дальнейшую экспертизу для установления его конкретного типа, к какому беспилотному летательному аппарату он относится", - сообщил РИА Новости сотрудник военных следственных органов.

https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020358671.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, курск, александр хинштейн, gps