Рейтинг@Mail.ru
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kursk-2020363651.html
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА
Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:10:00+03:00
2025-06-02T02:10:00+03:00
происшествия
жилье
курск
александр хинштейн
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020359840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec282d25cdcaaf3b4800a211622a1b9e.jpg
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и установления типа дронов и зафиксировали повреждения жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов. На месте работают правоохранители, жителей эвакуировали. Военные следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты дронов для дальнейшей экспертизы. "Проводится осмотр наружных фрагментов от беспилотных летательных аппаратов, которые с поражающими элементами. Предположительно, был обнаружен GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирными жилыми домами... Он будет изъят для направления на дальнейшую экспертизу для установления его конкретного типа, к какому беспилотному летательному аппарату он относится", - сообщил РИА Новости сотрудник военных следственных органов.
https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020358671.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020359840_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_e6f68ed8228a128dc380b9b6f4ea1652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, курск, александр хинштейн, gps
Происшествия, Жилье, Курск, Александр Хинштейн, GPS
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА

Следователи изъяли обломки украинских БПЛА для дальнейшей экспертизы

© РИА НовостиОбломки беспилотника, атаковавшего Курск
Обломки беспилотника, атаковавшего Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
Обломки беспилотника, атаковавшего Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и установления типа дронов и зафиксировали повреждения жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов. На месте работают правоохранители, жителей эвакуировали.
Обломки беспилотника, атаковавшего Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника в Курске
01:14
Военные следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты дронов для дальнейшей экспертизы.
"Проводится осмотр наружных фрагментов от беспилотных летательных аппаратов, которые с поражающими элементами. Предположительно, был обнаружен GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирными жилыми домами... Он будет изъят для направления на дальнейшую экспертизу для установления его конкретного типа, к какому беспилотному летательному аппарату он относится", - сообщил РИА Новости сотрудник военных следственных органов.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Курской области после атаки БПЛА повреждены окна трех домов
00:43
 
ПроисшествияЖильеКурскАлександр ХинштейнGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала