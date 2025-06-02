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Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА
Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:10:00+03:00
2025-06-02T02:10:00+03:00
2025-06-02T02:10:00+03:00
происшествия
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КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для дальнейшей экспертизы и установления типа дронов и зафиксировали повреждения жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов. На месте работают правоохранители, жителей эвакуировали. Военные следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты дронов для дальнейшей экспертизы. "Проводится осмотр наружных фрагментов от беспилотных летательных аппаратов, которые с поражающими элементами. Предположительно, был обнаружен GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирными жилыми домами... Он будет изъят для направления на дальнейшую экспертизу для установления его конкретного типа, к какому беспилотному летательному аппарату он относится", - сообщил РИА Новости сотрудник военных следственных органов.
https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html
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происшествия, жилье, курск, александр хинштейн, gps
Происшествия, Жилье, Курск, Александр Хинштейн, GPS
Следователи изъяли обломки сбитых в Курске украинских БПЛА
Следователи изъяли обломки украинских БПЛА для дальнейшей экспертизы