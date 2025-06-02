https://ria.ru/20250602/krym-2020423764.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 15 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:13:00+03:00

2025-06-02T12:13:00+03:00

2025-06-02T12:16:00+03:00

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 15 минут, сообщается в приложении МЧС России.Сигнал о ракетной опасности поступил в 11.51 мск."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.Предупреждение продлилось 15 минут.

https://ria.ru/20250602/opasnost-2020370836.html

республика крым

россия

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2025

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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность