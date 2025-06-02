https://ria.ru/20250602/krym-2020423764.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 15 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:13:00+03:00
2025-06-02T12:13:00+03:00
2025-06-02T12:16:00+03:00
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 15 минут, сообщается в приложении МЧС России.Сигнал о ракетной опасности поступил в 11.51 мск."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.Предупреждение продлилось 15 минут.
https://ria.ru/20250602/opasnost-2020370836.html
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Крыму отменили ракетную опасность
МЧС: в Крыму отменили ракетную опасность, она длилась 15 минут