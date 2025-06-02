https://ria.ru/20250602/krym-2020423290.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:10:00+03:00
2025-06-02T12:10:00+03:00
2025-06-02T12:10:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): ракетная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении. Спасатели призвали население к бдительности.
https://ria.ru/20250602/opasnost-2020370836.html
республика крым
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: в Крыму объявили ракетную опасность