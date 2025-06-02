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Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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11:49 02.06.2025 (обновлено: 12:45 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/kontakty-2020419760.html
Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле
Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:49:00+03:00
2025-06-02T12:45:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
стамбул
владимир мединский
хакан фидан
россия
украина
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости."Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", — сообщил собеседник агентства.Осведомленный источник добавил, что российская делегация вряд ли сделает заявления перед началом переговоров. Но представители Москвы могут высказаться после завершения встречи.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины во дворце Чираган, которые должны начаться в 13:00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.В воскресенье вечером помощник президента Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250602/sluzhba-2020377115.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, россия, украина, ибрагим калын
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Россия, Украина, Ибрагим Калын
Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле

Мединский проведет дополнительные контакты на полях переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
«
"Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", — сообщил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 08:00
Осведомленный источник добавил, что российская делегация вряд ли сделает заявления перед началом переговоров. Но представители Москвы могут высказаться после завершения встречи.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины во дворце Чираган, которые должны начаться в 13:00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В воскресенье вечером помощник президента Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
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Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреСтамбулВладимир МединскийХакан ФиданРоссияУкраинаИбрагим Калын
 
 
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