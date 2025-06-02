Источник: Мединский проведет встречи на полях переговоров в Стамбуле
Мединский проведет дополнительные контакты на полях переговоров в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
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"Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", — сообщил собеседник агентства.
Осведомленный источник добавил, что российская делегация вряд ли сделает заявления перед началом переговоров. Но представители Москвы могут высказаться после завершения встречи.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины во дворце Чираган, которые должны начаться в 13:00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В воскресенье вечером помощник президента Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
По информации Reuters, Киев, в свою очередь, предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.