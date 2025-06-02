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МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна - РИА Новости, 02.06.2025
МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
МИД КНДР назвал грубым нарушением международного права доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о военном сотрудничестве республики с России,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:20:00+03:00
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СЕУЛ, 2 июн — РИА Новости. МИД КНДР назвал грубым нарушением международного права доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о военном сотрудничестве республики с России, следует из заявления, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи. "Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" — призрачной группы, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели, — являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", — говорится в документе.Северокорейские дипломаты подчеркнули, что никто не наделял США и их союзников полномочиями оценивать законные отношения между суверенными государствами и обвинять их в чем-то. "Многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", сфабрикованная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и России, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран", — заявили они.Поэтому само существование и деятельность MSMT должны быть поставлены под вопрос и отвергнуты, добавили в МИД КНДР. Там отметили, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нацелено на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности двух стран, а также на гарантию мира и стабильности в Евразийском регионе. Оно соответствует статье 51 Устава ООН, которая дает право "на индивидуальную или коллективную самооборону". Кроме того, в статье 4 договора между Россией и КНДР говорится об оказании военной в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. "Наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда и злобных обвинений", — подчеркнул северокорейский МИД.КНДР имеет право принять "мощные ответны меры" по защите своих прав от такого "свирепого нарушения суверенитета" и вмешательства во внутренние дела, как доклад MSMT, заключили в ведомстве.
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МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
ЦТАК: МИД КНДР осудил доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
СЕУЛ, 2 июн — РИА Новости.
МИД КНДР назвал грубым нарушением международного права доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о военном сотрудничестве республики с России, следует из заявления
, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи.
"Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" — призрачной группы, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели, — являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", — говорится в документе.
MSMT была создана в октябре 2024 года 11 странами, включая США, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и Германию, после того как Россия наложила вето на продление мандата предыдущей группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР. Первый отчет она опубликовала 29 мая. В нем утверждается, что военное сотрудничество между КНДР и Россией якобы нарушает резолюции Совбеза ООН.
Северокорейские дипломаты подчеркнули, что никто не наделял США и их союзников полномочиями оценивать законные отношения между суверенными государствами и обвинять их в чем-то.
"Многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", сфабрикованная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и России, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран", — заявили они.
Поэтому само существование и деятельность MSMT должны быть поставлены под вопрос и отвергнуты, добавили в МИД КНДР.
Там отметили, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нацелено на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности двух стран, а также на гарантию мира и стабильности в Евразийском регионе. Оно соответствует статье 51 Устава ООН, которая дает право "на индивидуальную или коллективную самооборону". Кроме того, в статье 4 договора между Россией и КНДР говорится об оказании военной в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
"Наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда и злобных обвинений", — подчеркнул северокорейский МИД.
КНДР имеет право принять "мощные ответны меры" по защите своих прав от такого "свирепого нарушения суверенитета" и вмешательства во внутренние дела, как доклад MSMT, заключили в ведомстве.