https://ria.ru/20250602/kndr-2020370956.html

МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна - РИА Новости, 02.06.2025

МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР назвал грубым нарушением международного права доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о военном сотрудничестве республики с России,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:20:00+03:00

2025-06-02T06:20:00+03:00

2025-06-02T12:43:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

россия

сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_d29c636dd3937cb0aefa7c5a9143af28.jpg

СЕУЛ, 2 июн — РИА Новости. МИД КНДР назвал грубым нарушением международного права доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о военном сотрудничестве республики с России, следует из заявления, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи. "Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" — призрачной группы, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели, — являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", — говорится в документе.Северокорейские дипломаты подчеркнули, что никто не наделял США и их союзников полномочиями оценивать законные отношения между суверенными государствами и обвинять их в чем-то. "Многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", сфабрикованная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и России, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран", — заявили они.Поэтому само существование и деятельность MSMT должны быть поставлены под вопрос и отвергнуты, добавили в МИД КНДР. Там отметили, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нацелено на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности двух стран, а также на гарантию мира и стабильности в Евразийском регионе. Оно соответствует статье 51 Устава ООН, которая дает право "на индивидуальную или коллективную самооборону". Кроме того, в статье 4 договора между Россией и КНДР говорится об оказании военной в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. "Наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда и злобных обвинений", — подчеркнул северокорейский МИД.КНДР имеет право принять "мощные ответны меры" по защите своих прав от такого "свирепого нарушения суверенитета" и вмешательства во внутренние дела, как доклад MSMT, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

https://ria.ru/20250529/kndr-2019780170.html

https://ria.ru/20250510/kndr-2016146850.html

кндр (северная корея)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), россия, сша, оон