https://ria.ru/20250602/kitay-2020570001.html

В Британии назвали Китай сложным и постоянным вызовом

В Британии назвали Китай сложным и постоянным вызовом - РИА Новости, 02.06.2025

В Британии назвали Китай сложным и постоянным вызовом

Новый стратегический оборонный обзор британского правительства называет Китай "сложным и постоянным вызовом", свидетельствует опубликованный в понедельник... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:37:00+03:00

2025-06-02T23:37:00+03:00

2025-06-02T23:37:00+03:00

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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Новый стратегический оборонный обзор британского правительства называет Китай "сложным и постоянным вызовом", свидетельствует опубликованный в понедельник документ. "Китай является сложным и постоянным вызовом. Пекин все активнее использует свой экономический, технологический и военный потенциал в стремлении установить господство в Индо-Тихоокеанском регионе, подорвать влияние США и оказать давление на международный порядок", - говорится в документе, опубликованном на правительственном портале. Отмечается, что проблемой для Лондона стало распространение китайских технологий, с которыми британская армия столкнется при проведении операций в любой части света. "Китай, вероятно, продолжит прибегать к шпионажу и кибератакам, а также к закреплению за собой интеллектуальных прав на передовые технологии как законными, так и незаконными способами. Китай также приступил к широкомасштабной и стремительной модернизации своих вооруженных сил", - говорится в обзоре. Новый стратегический оборонный обзор был опубликован на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ вошли рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта.

https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html

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в мире, технологии, китай, пекин, сша