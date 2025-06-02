В Британии назвали Китай сложным и постоянным вызовом
Правительство Британии назвало Китай сложным и постоянным вызовом
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Новый стратегический оборонный обзор британского правительства называет Китай "сложным и постоянным вызовом", свидетельствует опубликованный в понедельник документ.
"Китай является сложным и постоянным вызовом. Пекин все активнее использует свой экономический, технологический и военный потенциал в стремлении установить господство в Индо-Тихоокеанском регионе, подорвать влияние США и оказать давление на международный порядок", - говорится в документе, опубликованном на правительственном портале.
Отмечается, что проблемой для Лондона стало распространение китайских технологий, с которыми британская армия столкнется при проведении операций в любой части света.
"Китай, вероятно, продолжит прибегать к шпионажу и кибератакам, а также к закреплению за собой интеллектуальных прав на передовые технологии как законными, так и незаконными способами. Китай также приступил к широкомасштабной и стремительной модернизации своих вооруженных сил", - говорится в обзоре.
Новый стратегический оборонный обзор был опубликован на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ вошли рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта.