Рейтинг@Mail.ru
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам - РИА Новости, 02.06.2025
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам
Мемориал героям Великой Отечественной войны на Шерпенском плацдарме посетили учащиеся кишиневского лицея вопреки политике "беспамятства" в Молдавии и запретам,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:47:00+03:00
2025-06-02T23:47:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
германия
майя санду
традиционные ценности
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020571309_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_471e3af9dc19d0f409d9aafd51d0d775.jpg
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Мемориал героям Великой Отечественной войны на Шерпенском плацдарме посетили учащиеся кишиневского лицея вопреки политике "беспамятства" в Молдавии и запретам, которые выстраивают молдавские власти в отношении памяти о героизме советских солдат в борьбе с нацизмом, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. "Начало летних каникул молдавские школьники отмечают поездкой на Шерпенский плацдарм. В минувшие выходные мемориальный комплекс в Новоаненском районе посетили учащиеся кишиневского лицея имени Милеску Спэтару… Ребята услышали рассказ об исторических событиях, происходивших на этом клочке молдавской земли весной и летом 1944 года, о значении Ясско-Кишиневской наступательной операции, об увековечении памяти павших защитников Родины в наши дни", - написал в своем Telegram-канале Петрович, организовавший эту экскурсию. Активист отметил, что, "вопреки запугиваниям и запретам, в нашей стране находятся педагоги, родители и дети, стремящиеся знать историю своей семьи, страны и народа", что "поистине достойно уважения". За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015726552.html
молдавия
кишинев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020571309_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_67c217b0abdcc8468aba352ff0e94afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, германия, майя санду, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Кишинев, Германия, Майя Санду, традиционные ценности, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам

Кишиневские школьники посетили мемориал героям войны на Шерпенском плацдарме

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм"
Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Мемориал героям Великой Отечественной войны на Шерпенском плацдарме посетили учащиеся кишиневского лицея вопреки политике "беспамятства" в Молдавии и запретам, которые выстраивают молдавские власти в отношении памяти о героизме советских солдат в борьбе с нацизмом, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
9 мая, 05:35
«
"Начало летних каникул молдавские школьники отмечают поездкой на Шерпенский плацдарм. В минувшие выходные мемориальный комплекс в Новоаненском районе посетили учащиеся кишиневского лицея имени Милеску Спэтару… Ребята услышали рассказ об исторических событиях, происходивших на этом клочке молдавской земли весной и летом 1944 года, о значении Ясско-Кишиневской наступательной операции, об увековечении памяти павших защитников Родины в наши дни", - написал в своем Telegram-канале Петрович, организовавший эту экскурсию.
Активист отметил, что, "вопреки запугиваниям и запретам, в нашей стране находятся педагоги, родители и дети, стремящиеся знать историю своей семьи, страны и народа", что "поистине достойно уважения".
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Марш Победы В Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей
9 мая, 12:01
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Молдавских детей учат, что оккупация нацистами страны в ВОВ была полезна
8 мая, 05:47
 
В миреМолдавияКишиневГерманияМайя Сандутрадиционные ценности80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала