https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html

Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам

Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам - РИА Новости, 02.06.2025

Молдавские школьники посетили мемориал героям войны вопреки запретам

Мемориал героям Великой Отечественной войны на Шерпенском плацдарме посетили учащиеся кишиневского лицея вопреки политике "беспамятства" в Молдавии и запретам,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:47:00+03:00

2025-06-02T23:47:00+03:00

2025-06-02T23:47:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

германия

майя санду

традиционные ценности

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020571309_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_471e3af9dc19d0f409d9aafd51d0d775.jpg

КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Мемориал героям Великой Отечественной войны на Шерпенском плацдарме посетили учащиеся кишиневского лицея вопреки политике "беспамятства" в Молдавии и запретам, которые выстраивают молдавские власти в отношении памяти о героизме советских солдат в борьбе с нацизмом, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. "Начало летних каникул молдавские школьники отмечают поездкой на Шерпенский плацдарм. В минувшие выходные мемориальный комплекс в Новоаненском районе посетили учащиеся кишиневского лицея имени Милеску Спэтару… Ребята услышали рассказ об исторических событиях, происходивших на этом клочке молдавской земли весной и летом 1944 года, о значении Ясско-Кишиневской наступательной операции, об увековечении памяти павших защитников Родины в наши дни", - написал в своем Telegram-канале Петрович, организовавший эту экскурсию. Активист отметил, что, "вопреки запугиваниям и запретам, в нашей стране находятся педагоги, родители и дети, стремящиеся знать историю своей семьи, страны и народа", что "поистине достойно уважения". За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015726552.html

молдавия

кишинев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, германия, майя санду, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне