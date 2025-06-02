https://ria.ru/20250602/kinoprokat-2020361441.html

Фильм "Соловей против Муромца" снова возглавил кинопрокат в России

Фильм "Соловей против Муромца" снова возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 02.06.2025

Фильм "Соловей против Муромца" снова возглавил кинопрокат в России

Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:26:00+03:00

2025-06-02T01:26:00+03:00

2025-06-02T01:26:00+03:00

культура

россия

белоруссия

александр петров (актер)

алексей гуськов

виктор добронравов

снг

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии он снова уступил ремейку одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 53,4 миллиона рублей. Третье место занял фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 34,3 миллиона рублей. Премьера недели - фильм "сНежный человек" стартовал с четвертой строчки со сборами за уикенд 28,6 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Верни ее из мертвых", который заработал в прокате за уикенд 27,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250526/kinoprokat-2019028163.html

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россия, белоруссия, александр петров (актер), алексей гуськов, виктор добронравов, снг