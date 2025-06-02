https://ria.ru/20250602/kino-2020527611.html

Цензуре вопреки: самые горячие сцены советского кино

Цензуре вопреки: самые горячие сцены советского кино - РИА Новости, 02.06.2025

Цензуре вопреки: самые горячие сцены советского кино

В СССР секса не было — эту фразу знает каждый, но советский кинематограф доказывает обратное. За фасадом строгой морали скрывались настоящие кинострасти:... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:38:00+03:00

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ссср

елена кондулайнен

михаил горбачев

кпсс

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В СССР секса не было — эту фразу знает каждый, но советский кинематограф доказывает обратное. За фасадом строгой морали скрывались настоящие кинострасти: запретные романы, цензурные баталии и скандальные обнажения, которые шокировали даже партийных чиновников. Как режиссеры пробивали железный занавес советской цензуры и почему эти сцены до сих пор будоражат зрителей?Проблемы подростков и их борьба за чувстваЛента Юрия Райзмана "А если это любовь?", вышедшая на экраны в 1961 году, стала настоящим культурным феноменом и вызвала бурную реакцию в обществе. Фильм рассказывает о романтических отношениях девятиклассников Ксении и Бориса, которые, несмотря на свои юные годы, сталкиваются с серьезными проблемами и непониманием со стороны взрослых. Их любовь становится объектом давления, и молодые герои пытаются отстоять свои чувства в условиях, где их эмоции и желания воспринимаются как нечто недопустимое.Режиссер акцентирует внимание на теме подросткового секса, что в то время было крайне провокационным и вызвало критику со стороны многих современников. Многие считали, что лента подрывает моральные устои общества и искажает реальность жизни советских подростков.Интерес к фильму проявили сотрудники отдела культуры ЦК КПСС, которые обеспокоились тем, что "А если это любовь?" может очернить социалистический строй и создать негативный образ молодежи. Их опасения касались того, как фильм может повлиять на восприятие молодежной культуры и отношений в обществе. В результате фильм прошел цензуру, но его выход на экраны не обошелся без споров и обсуждений.Первая обнаженка в советском киноФильм "Маленькая Вера" произвел настоящий фурор среди советской публики и принес Наталье Негоде, исполнившей главную роль, статус настоящей звезды и секс-символа отечественного кинематографа. После выхода картины в прокат ее посмотрели более 55 миллионов зрителей. Причем особое внимание вызвала полутораминутная эротическая сцена, в которой были показаны части обнаженного тела героини Негоды.Реакция аудитории оказалась крайне неоднозначной. Одни восхищались смелостью режиссера Василия Пичула, который откровенно и правдиво показал жизнь советской молодежи, другие же критиковали фильм за якобы развращающее влияние и неподобающее изображение молодых людей. По слухам, даже Михаил Горбачев был возмущен увиденным и покинул кинозал, не дождавшись окончания фильма.Соски ВертинскойНесмотря на строгую цензуру в советском кинематографе, некоторые откровенные сцены все же находили свое место в фильмах. Одной из таких стала сцена с Анастасией Вертинской в картине "Человек-амфибия".В этом фильме актриса появилась в купальнике из очень тонкой ткани, что позволило зрителям разглядеть ее соски на кадрах, снятых под водой. Это вызвало возмущение у моралистов, которые считали, что подобные сцены недопустимы для показа в кинотеатрах. Съемочной группе пришлось оправдываться, утверждая, что ограниченный бюджет картины не позволил приобрести более плотные и качественные костюмы.Оргия, насилие и жестокость в одном кадреВ своем фильме "Андрей Рублев", выпущенном в 1966 году, Тарковский фактически бросил вызов советской власти и социалистическому обществу в целом. Он намеренно включил в картину множество откровенных сцен, среди которых были языческая оргия, насилие и жестокость. Именно поэтому зрители смогли увидеть эту ленту без цензуры лишь в 1987 году.Цензура против голых сценФильм "А зори здесь тихие" мог не увидеть свет из-за того, что не прошел цензуру. Официальные лица требовали вырезать сцены, в которых девушки парятся в бане или загорают почти без одежды.Цензоры считали, что такие аморальные кадры неуместны в патриотическом кино. Съемочная группа, в свою очередь, настаивала на сохранении всех сцен без изменений. Споры длились два месяца, и в итоге наиболее откровенные моменты были удалены, а сцена в бане значительно сокращена. На телевидении фильм показали вообще без обнаженных сцен.Готова была покончить с собой из-за нагих сценЕлена Кондулайнен стала известной в советском кино благодаря фильму "Сто дней до приказа". В этой ленте было много откровенных сцен, что вызвало громкий скандал. В одном из интервью актриса призналась, что во время съемок испытывала такие сильные переживания, что даже думала о самоубийстве из-за нежелания показывать свое тело. Ей удалось справиться с этими мыслями благодаря водителю, который предложил ей прочитать исторический роман "Таис Афинская". Эта книга помогла Елене изменить свое отношение к собственному телу."На следующий день снималась совсем больная, водитель подарил книгу, прочитав ее, я пришла к выводу, что надо переделывать сознание людей. Мы живем в потемках и не знаем счастья бытия. Под влиянием этого произведения пошла, гордо подняв голову, стала достойно нести звание первого секс-символа СССР и давать интервью западным изданиям, раскручивая только этот образ. В то время многие хотели перемен, и поэтому я стала популярной с эротической темой", – рассказывала актриса.Первая мужская обнаженка не состояласьСъемки фильма "Экипаж" сопровождались множеством скандалов. Все началось с того, что главный актер Леонид Филатов сначала отказался сниматься обнаженным. В отличие от него, его партнерша Александра Яковлева проявила большую смелость и без стеснения сняла трусики, что шокировало всех на съемочной площадке.В результате эротическую сцену снимали всю ночь, а на следующее утро руководство "Мосфильма" вызвало режиссера Александра Митту для объяснений. Кинематографиста обвинили в съемках оргии и потребовали убрать все компрометирующие кадры. В прокат фильм вышел в "целомудренном" варианте.Неправильно понял, что такое коллективизацияВероятно, секс-скандал, связанный с фильмом Александра Довженко "Земля", является одним из первых в истории советского кино. Картина рассказывает о коллективизации в украинском селе. Сначала жителей призывают вступать в колхозы, затем трактор разделяет общие и частные земельные участки, что в конечном итоге приводит к трагическим событиям.Режиссер решился показать в кадре обнаженную героиню, роль которой исполнила Елена Максимова. После смерти мужа женщина в отчаянии металась по дому без одежды. Эти сцены выглядят смело даже по современным меркам, учитывая, что фильм был снят в 1930 году. По слухам, сама Елена так понравилась Сталину, что он приказал снимать ее чаще. Однако это не спасло фильм от запрета. Спустя два дня после премьеры чиновники запретили драму за "неверную интерпретацию коллективизации".Советское кино, вопреки мифу о своей пуританской строгости, оказалось куда более откровенным, чем принято думать. Режиссеры и актеры, балансируя на грани дозволенного, испытывали на прочность не только цензуру, но и общественную мораль. Одни сцены становились легендами, другие — исчезали на монтажном столе, но именно они доказали, даже в условиях железного занавеса искусство находило способы говорить о запретном. Сегодня эти кадры кажутся наивными на фоне современного кинематографа, но их смелость — важная часть истории, напоминающая, что страсти за кулисами советского кино порой превосходили даже голливудские скандалы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, елена кондулайнен, михаил горбачев, кпсс, мосфильм