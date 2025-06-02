https://ria.ru/20250602/kii-2020552512.html
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению - РИА Новости, 02.06.2025
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению
Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies и производитель программно-аппаратных комплексов (ПАК) "Скала-Р" будут сотрудничать в сфере... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:37:00+03:00
2025-06-02T20:37:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies и производитель программно-аппаратных комплексов (ПАК) "Скала-Р" будут сотрудничать в сфере импортозамещения для объектах критической информационной инфраструктуры, компании подписали соответствующее заявление в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании планируют реализовывать государственную политику в сфере импортозамещения, помогая субъектам КИИ мигрировать на доверенные высокозащищенные программно-аппаратные комплексы (ПАКи). Программно-аппартаные комплексы "Скала-Р" будут интегрированы с продуктами Positive Technologies, они позволят обеспечить защиту IT-инфраструктуры на всех уровнях. "Сегодня почти каждая вторая атака приходится на отрасли, в которых сконцентрированы объекты КИИ… В партнерстве с Группой Rubytech мы совместим задачи импортозамещения, развития информационных технологий и повышения киберустойчивости, предоставив организациям современные решения, отвечающие вызовам цифровой трансформации", - прокомментировал руководитель практики промышленной кибербезопасности, Positive Technologies Дмитрий Даренский. Руководитель Группы Rubytech Игорь Ведёхин отметил, что в дальнейшем в рамках партнерства планируется "реализация совместных инициатив по развитию линейки отраслевых продуктов, которые будут гарантированно обеспечивать высокий уровень информационной безопасности и полное соответствие требованиям регуляторов для критической информационной инфраструктуры и промышленных объектов стратегического значения".
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экономика, технологии, positive technologies, россия
Экономика, Технологии, Positive Technologies, Россия
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению
Positive Technologies и Rubytech будут сотрудничать по импортозамещению для КИИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies и производитель программно-аппаратных комплексов (ПАК) "Скала-Р" будут сотрудничать в сфере импортозамещения для объектах критической информационной инфраструктуры, компании подписали соответствующее заявление в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, компании планируют реализовывать государственную политику в сфере импортозамещения, помогая субъектам КИИ мигрировать на доверенные высокозащищенные программно-аппаратные комплексы (ПАКи). Программно-аппартаные комплексы "Скала-Р" будут интегрированы с продуктами Positive Technologies
, они позволят обеспечить защиту IT-инфраструктуры на всех уровнях.
"Сегодня почти каждая вторая атака приходится на отрасли, в которых сконцентрированы объекты КИИ… В партнерстве с Группой Rubytech мы совместим задачи импортозамещения, развития информационных технологий и повышения киберустойчивости, предоставив организациям современные решения, отвечающие вызовам цифровой трансформации", - прокомментировал руководитель практики промышленной кибербезопасности, Positive Technologies Дмитрий Даренский.
Руководитель Группы Rubytech Игорь Ведёхин отметил, что в дальнейшем в рамках партнерства планируется "реализация совместных инициатив по развитию линейки отраслевых продуктов, которые будут гарантированно обеспечивать высокий уровень информационной безопасности и полное соответствие требованиям регуляторов для критической информационной инфраструктуры и промышленных объектов стратегического значения".