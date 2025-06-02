https://ria.ru/20250602/kiev-2020555676.html

Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий

Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий

Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:11:00+03:00

2025-06-02T21:11:00+03:00

2025-06-02T21:11:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020528767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adad29d7129feb05b960ebdf64f9e61e.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в эфире телеканала "Россия 1". В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". "Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием "русские украли наших детей". Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

россия

украина

стамбул

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев