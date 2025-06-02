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Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий - РИА Новости, 02.06.2025
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21:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kiev-2020555676.html
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий
Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:11:00+03:00
2025-06-02T21:11:00+03:00
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украина
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в эфире телеканала "Россия 1". В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". &quot;Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием &quot;русские украли наших детей&quot;. Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам&quot;, - сказал Мединский.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий

Мединский: Киев, говоря о якобы похищенных детях, использует грязные технологии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
«

"Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием "русские украли наших детей". Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам", - сказал Мединский.

Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Вчера, 17:37
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеКиев
 
 
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