Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий
Мединский: Киев, говоря о якобы похищенных детях, использует грязные технологии
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием "русские украли наших детей". Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам", - сказал Мединский.