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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
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14:45 02.06.2025 (обновлено: 17:22 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/kiev-2020463555.html
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:45:00+03:00
2025-06-02T17:22:00+03:00
киев
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отказе от ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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киев, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Киев, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлены делегаций на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Члены делегаций на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Члены делегаций на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отказе от ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мировые СМИ следят за предстоящей встречей России и Украины в Стамбуле
Вчера, 09:46
 
КиевРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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