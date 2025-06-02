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ФСБ показала видео массовых хищений на железной дороге в Тверской области - РИА Новости, 02.06.2025
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12:48 02.06.2025 (обновлено: 16:59 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/khischeniya-2020430682.html
ФСБ показала видео массовых хищений на железной дороге в Тверской области
ФСБ показала видео массовых хищений на железной дороге в Тверской области - РИА Новости, 02.06.2025
ФСБ показала видео массовых хищений на железной дороге в Тверской области
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеоролик, запечатлевший эпизоды масштабных хищений грузов на железной дороге в Тверской области. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:48:00+03:00
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происшествия
россия
ржев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеоролик, запечатлевший эпизоды масштабных хищений грузов на железной дороге в Тверской области. На записи несколько человек ночью сбрасывают на землю коробки с проходящих железнодорожных составов, а затем грузят их в фургоны. Демонстрируется также задержание злоумышленников на улице и в помещениях. Как пояснили в ФСБ, в 2017-2018 годах банда систематически грабила грузовые поезда, проходящие через станцию Ржев. В общей сложности они украли грузов более чем на 55 миллионов рублей. Всего по этому делу сотрудники ФСБ задержали 36 человек. Причастными к кражам оказались руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работники локомотивных бригад, охрана поездов и другие. Калининский районный суд Тверской области признал виновными всех фигурантов и приговорил их к разным срокам, вплоть до девяти лет колонии строгого режима. Большую часть подсудимых освободили от наказания из-за того, что они уже отбыли его в рамках мер пресечения.
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Видео массовых хищений железнодорожных грузов в Тверской области
ФСБ России показала скрытно снятое видео, на котором зафиксированы эпизоды масштабных хищений на железной дороге в Тверской области. На видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ, несколько человек ночью сбрасывают на землю короба с проходящих железнодорожных составов, а затем грузят награбленное в большом количестве в грузовые фургоны. Также демонстрируются кадры задержания злоумышленников на улице и в помещениях
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происшествия, россия, ржев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), октябрьская железная дорога
Происшествия, Россия, Ржев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Октябрьская железная дорога
ФСБ показала видео массовых хищений на железной дороге в Тверской области

ФСБ показала видео масштабных хищений на железной дороге в Тверской области

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеоролик, запечатлевший эпизоды масштабных хищений грузов на железной дороге в Тверской области.
На записи несколько человек ночью сбрасывают на землю коробки с проходящих железнодорожных составов, а затем грузят их в фургоны. Демонстрируется также задержание злоумышленников на улице и в помещениях.
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Как пояснили в ФСБ, в 2017-2018 годах банда систематически грабила грузовые поезда, проходящие через станцию Ржев. В общей сложности они украли грузов более чем на 55 миллионов рублей.
Всего по этому делу сотрудники ФСБ задержали 36 человек. Причастными к кражам оказались руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работники локомотивных бригад, охрана поездов и другие.
Калининский районный суд Тверской области признал виновными всех фигурантов и приговорил их к разным срокам, вплоть до девяти лет колонии строгого режима. Большую часть подсудимых освободили от наказания из-за того, что они уже отбыли его в рамках мер пресечения.
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