https://ria.ru/20250602/kherson-2020393659.html

ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день

ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день - РИА Новости, 02.06.2025

ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день

Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:08:00+03:00

2025-06-02T10:08:00+03:00

2025-06-02T10:08:00+03:00

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

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днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия