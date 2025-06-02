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ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день - РИА Новости, 02.06.2025
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10:08 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kherson-2020393659.html
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день - РИА Новости, 02.06.2025
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день
Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:08:00+03:00
2025-06-02T10:08:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
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днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия
Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день

ВСУ нанесли 40 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
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Днепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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