https://ria.ru/20250602/kherson-2020393659.html
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день - РИА Новости, 02.06.2025
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день
Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:08:00+03:00
2025-06-02T10:08:00+03:00
2025-06-02T10:08:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия
Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за день
ВСУ нанесли 40 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки