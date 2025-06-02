Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями
Мединский: Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в воссоединении детей с семьями
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
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"Кстати, хочу сказать, что... очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо", - сказал Мединский.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".