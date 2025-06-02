https://ria.ru/20250602/katar-2020557928.html

Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями

Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями

Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:28:00+03:00

2025-06-02T21:28:00+03:00

2025-06-02T21:28:00+03:00

россия

стамбул

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. "Кстати, хочу сказать, что... очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо", - сказал Мединский.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html

россия

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле