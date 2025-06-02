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Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 02.06.2025
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21:28 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/katar-2020557928.html
Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями
Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями
Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:28:00+03:00
2025-06-02T21:28:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. &quot;Кстати, хочу сказать, что... очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо&quot;, - сказал Мединский.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский назвал страны, которые помогают воссоединению детей с семьями

Мединский: Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в воссоединении детей с семьями

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский общается с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Катар, Ватикан, Белоруссия помогают в деле воссоединения детей с их семьями, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37
«

"Кстати, хочу сказать, что... очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо", - сказал Мединский.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
16 мая, 16:36
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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