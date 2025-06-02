https://ria.ru/20250602/istochnik-2020490582.html

Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет

Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет - РИА Новости, 02.06.2025

Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет

Никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины на данный момент нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:20:00+03:00

2025-06-02T16:20:00+03:00

2025-06-02T16:28:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины на данный момент нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."На данный момент нет",- сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности очередных переговоров в Турции.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020485535.html

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, турция