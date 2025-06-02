https://ria.ru/20250602/istochnik-2020490582.html
Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет
Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет - РИА Новости, 02.06.2025
Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет
Никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины на данный момент нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:20:00+03:00
2025-06-02T16:20:00+03:00
2025-06-02T16:28:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
россия
украина
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05dacdaa6d93532ba23eabef4beeb954.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины на данный момент нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."На данный момент нет",- сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности очередных переговоров в Турции.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020485535.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_350b0d83b1960cc4a25a087e8876c4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, турция
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Украина, Турция
Источник: конкретных договоренностей о новой встрече России и Украины нет
Конкретных договоренностей о следующей встрече делегаций РФ и Украины нет