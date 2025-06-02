https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020376959.html

В центре Иркутска ловят рысь

В центре Иркутска ловят рысь - РИА Новости, 02.06.2025

В центре Иркутска ловят рысь

В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:31:00+03:00

2025-06-02T08:31:00+03:00

2025-06-02T08:31:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутская область

октябрьский район

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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Полиция в Иркутске предупредила жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в случае встречи с дикими животными, в частности, с рысью. "Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной", - говорится в сообщении. Полицейские оказывают содействие профильным службам в поимке хищника.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html

иркутск

иркутская область

октябрьский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, иркутская область, октябрьский район