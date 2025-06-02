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В центре Иркутска ловят рысь - РИА Новости, 02.06.2025
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08:31 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020376959.html
В центре Иркутска ловят рысь
В центре Иркутска ловят рысь - РИА Новости, 02.06.2025
В центре Иркутска ловят рысь
В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:31:00+03:00
2025-06-02T08:31:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
октябрьский район
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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Полиция в Иркутске предупредила жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в случае встречи с дикими животными, в частности, с рысью. "Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной", - говорится в сообщении. Полицейские оказывают содействие профильным службам в поимке хищника.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html
иркутск
иркутская область
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происшествия, иркутск, иркутская область, октябрьский район
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Октябрьский район
В центре Иркутска ловят рысь

В центре Иркутска второй день ловят рысь

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий СолкинРысь
Рысь - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий Солкин
Рысь. Архивное фото
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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Полиция в Иркутске предупредила жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в случае встречи с дикими животными, в частности, с рысью.
«
"Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной", - говорится в сообщении.
Полицейские оказывают содействие профильным службам в поимке хищника.
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