https://ria.ru/20250602/iran-2020563564.html

СМИ раскрыли позицию США по обогащенному урану в сделке и Ираном

СМИ раскрыли позицию США по обогащенному урану в сделке и Ираном - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ раскрыли позицию США по обогащенному урану в сделке и Ираном

Предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение еще неопределенного срока,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:22:00+03:00

2025-06-02T22:22:00+03:00

2025-06-02T22:22:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предложение США Ирану по ядерной сделке разрешает ограниченное обогащение урана на низком уровне на иранской территории в течение еще неопределенного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке относятся к приостановке обогащения урана и создания консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана. "Предложение по ядерной сделке, которое США предоставили Ирану в субботу, разрешает ограниченное обогащение Ирана на низком уровне на иранской территории в течение периода времени. которое будет определено", - говорится в сообщении портала. По данным издания, Ирану будет запрещено строить новые объекты по обогащению, исламской республике также придется прекратить новые исследования и разработки центрифуг. "Ирану придется временно снизить концентрацию обогащения до 3%. Этот период будет согласован в ходе переговоров. Подземные объекты Ирана по обогащению должны будут стать "недействующими" на период времени, согласованный сторонами", - пишет портал. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование американского руководства - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html

https://ria.ru/20250601/ssha-2020214277.html

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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, али хаменеи, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана