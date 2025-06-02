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Иран отклонит предложение США по ядерной сделке, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.06.2025
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14:31 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/iran-2020455647.html
Иран отклонит предложение США по ядерной сделке, сообщают СМИ
Иран отклонит предложение США по ядерной сделке, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.06.2025
Иран отклонит предложение США по ядерной сделке, сообщают СМИ
Тегеран готовится отклонить предложение США по иранской ядерной программе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:31:00+03:00
2025-06-02T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тегеран готовится отклонить предложение США по иранской ядерной программе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата. Ранее Оман представил Ирану детали предложения США по ядерной сделке, о чем сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В Белом доме заявили, что Тегерану следует принять его. В понедельник агентство ISNA передавало, что письменное предложение США по иранской ядерной программе очень далеко от приемлемых для сделки с Ираном условий. "Иран готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть истолкован как отказ от американского предложения", - приводит Рейтер слова источника. По словам собеседника агентства, в данном предложении "позиция США по обогащению урана на Иранской земле остается неизменной", кроме того, оно не содержит "четкого объяснения в том, что касается снятия санкций". Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
https://ria.ru/20250531/iran-2020173020.html
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в мире, цены на нефть, сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Иран отклонит предложение США по ядерной сделке, сообщают СМИ

Reuters: Иран готовится отклонить предложение США по ядерной сделке

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тегеран готовится отклонить предложение США по иранской ядерной программе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.
Ранее Оман представил Ирану детали предложения США по ядерной сделке, о чем сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В Белом доме заявили, что Тегерану следует принять его. В понедельник агентство ISNA передавало, что письменное предложение США по иранской ядерной программе очень далеко от приемлемых для сделки с Ираном условий.
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"Иран готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть истолкован как отказ от американского предложения", - приводит Рейтер слова источника.
По словам собеседника агентства, в данном предложении "позиция США по обогащению урана на Иранской земле остается неизменной", кроме того, оно не содержит "четкого объяснения в том, что касается снятия санкций".
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
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