https://ria.ru/20250602/investitsii-2020363931.html

Финансист предупредила об опасных способах вложения денег

Финансист предупредила об опасных способах вложения денег - РИА Новости, 02.06.2025

Финансист предупредила об опасных способах вложения денег

Некоторые виды инвестиций могут привести к потере денежных средств. В частности, рисковым считается участие в стартапах и проектах с обещанием быстрого... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:18:00+03:00

2025-06-02T03:18:00+03:00

2025-06-02T03:18:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

инвестиции

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Некоторые виды инвестиций могут привести к потере денежных средств. В частности, рисковым считается участие в стартапах и проектах с обещанием быстрого заработка. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Специалист посоветовала остерегаться предложений, обещающих быструю и большую прибыль от инвестиций. Речь может идти о мошеннической схеме, в которой есть риск лишиться средств.Вложение в стартапы — еще один пример рисковых вложений. В интернете существуют площадки, на которых стартаперы могут собирать деньги и ищут возможности по привлечению капитала. Однако тем, кто планирует инвестировать в стартапы, стоит учитывать, что доход можно получить далеко не всегда."Такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор может получить хоть какие-либо денежные средства в виде своего дохода", — говорит Ермилова.Определенные риски несет и вложение средств в товарный бизнес. Если плохо рассчитать ценовую политику или спрос, товар не разойдется и инвестиции будут убыточными, подытожила она.

https://ria.ru/20250417/vklady-2011708281.html

https://ria.ru/20250410/dengi-2010358891.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, инвестиции