https://ria.ru/20250602/internet-2020563893.html

В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета

В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета - РИА Новости, 02.06.2025

В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета

Ограничение работы мобильного интернета сохраняется в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:27:00+03:00

2025-06-02T22:27:00+03:00

2025-06-02T22:27:00+03:00

технологии

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Ограничение работы мобильного интернета сохраняется в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. Первого июня в министерстве сообщили, что работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА. При этом власти отметили, что в настоящее время в регионе угрозы атаки БПЛА нет. "В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - информирует министерство вечером в понедельник. Власти просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. "Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона – главный приоритет", - говорится в сообщении.

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ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ярославская область