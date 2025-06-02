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В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета - РИА Новости, 02.06.2025
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22:27 02.06.2025
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В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета
В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета - РИА Новости, 02.06.2025
В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета
Ограничение работы мобильного интернета сохраняется в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:27:00+03:00
2025-06-02T22:27:00+03:00
технологии
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Ограничение работы мобильного интернета сохраняется в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. Первого июня в министерстве сообщили, что работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА. При этом власти отметили, что в настоящее время в регионе угрозы атаки БПЛА нет. "В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - информирует министерство вечером в понедельник. Власти просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. "Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона – главный приоритет", - говорится в сообщении.
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технологии, ярославская область
Технологии, Ярославская область
В Ярославской области продлили ограничения работы мобильного интернета

В Ярославской области продлили ограничения работы интернета из-за угрозы БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Ограничение работы мобильного интернета сохраняется в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности.
Первого июня в министерстве сообщили, что работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА. При этом власти отметили, что в настоящее время в регионе угрозы атаки БПЛА нет.
«
"В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - информирует министерство вечером в понедельник.
Власти просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. "Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона – главный приоритет", - говорится в сообщении.
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