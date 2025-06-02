https://ria.ru/20250602/indiya-2020454339.html

Премьер Индии может впервые за шесть лет пропустить саммит G7

Премьер Индии может впервые за шесть лет пропустить саммит G7 - РИА Новости, 02.06.2025

Премьер Индии может впервые за шесть лет пропустить саммит G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может впервые за шесть лет пропустить саммит G7, который в этом году пройдет в Канаде, из-за проблем в отношениях между... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:27:00+03:00

2025-06-02T14:27:00+03:00

2025-06-02T14:29:00+03:00

в мире

канада

индия

оттава

нарендра моди

джастин трюдо

анита ананд

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди может впервые за шесть лет пропустить саммит G7, который в этом году пройдет в Канаде, из-за проблем в отношениях между Нью-Дели и Оттавой, сообщает в понедельник телеканал India Today со ссылкой на источники. "Премьер-министр Нарендра Моди вряд ли посетит Канаду для участия в предстоящем саммите G7 на фоне холодных отношений между Оттавой и Нью-Дели", - говорится в сообщении. Индия, не являясь членом "семерки", приглашается на саммиты в качестве гостя. Моди участвовал в последних пяти саммитах G7, напоминает телеканал. "В случае с предстоящим саммитом в Канаде неопределенность относительно визита премьер-министра Моди сохраняется", - сообщает India Today. Телеканал констатирует, что Индия пока не получила официального приглашения на саммит, который будет проходить в Канаде с 15 по 17 июня, и что "индийская сторона не склонна присутствовать, как сообщили источники, добавив, что отношения должны улучшиться, прежде чем состоится столь громкий визит". Кроме того, отмечает телеканал, источники сообщили, что "существуют проблемы безопасности, которые необходимо будет решить", если премьер-министр Моди в будущем поедет в Канаду. Телеканал также подчеркивает, что в мае 2025 года МИД Индии дважды заявлял, что "нет никакой информации" о визите премьер-министра в Канаду на саммит G7. "Тем временем министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила канадской газете The Globe and Mail, что недавно избранное правительство Марка Карни заинтересовано в построении более прочного партнерства с Индией, признав при этом, что убийство лидера сепаратистов Халистани Хардипа Сингха Ниджара на канадской земле вызвало напряженность в двусторонних отношениях", - сообщает индийский телеканал. Убийство в Канаде в сентябре 2023 года пенджабского сикхского сепаратиста Ниджары, связанного с движением за создание независимого государства сикхов Халистан на территории индийского штата Пенджаб, спровоцировало резкое ухудшение двусторонних отношений между Индией и Канадой после того, как тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил правительство Моди в причастности к этому убийству. Индия решительно отвергла обвинения Трюдо, назвав их "беспочвенными". В результате последовавшего дипломатического конфликта послы обеих стран были отозваны, а ряд дипломатов выслан. В настоящее время Индия и Канада не имеют отношений на уровне послов.

https://ria.ru/20250103/briks-1992360865.html

https://ria.ru/20250218/kanada-2000178052.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015460848.html

канада

индия

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, индия, оттава, нарендра моди, джастин трюдо, анита ананд, g7