https://ria.ru/20250602/imena-2020363823.html

Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году

Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году - РИА Новости, 02.06.2025

Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году

Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2024 году, с которыми... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:21:00+03:00

2025-06-02T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2024 году, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году Ройхона стало самым редким женским именем. Второе по редкости имя Биби-Марям. За ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мужских наименее распространенным оказалось имя Океан. На втором месте по редкости Курбан-Магомед. В топ-5 также входят имена Рамзулох, Зурканай и Авен.

https://ria.ru/20250527/imena-2019237475.html

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