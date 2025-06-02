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Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году - РИА Новости, 02.06.2025
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02:21 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/imena-2020363823.html
Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году
Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году - РИА Новости, 02.06.2025
Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году
Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2024 году, с которыми... РИА Новости, 02.06.2025
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россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2024 году, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году Ройхона стало самым редким женским именем. Второе по редкости имя Биби-Марям. За ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мужских наименее распространенным оказалось имя Океан. На втором месте по редкости Курбан-Магомед. В топ-5 также входят имена Рамзулох, Зурканай и Авен.
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россия
Россия
Названы самые редкие имена детей в России в прошлом году

Ройхона и Океан стали самым редкими именами для детей в России в прошлом году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2024 году, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году Ройхона стало самым редким женским именем. Второе по редкости имя Биби-Марям. За ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина.
Среди мужских наименее распространенным оказалось имя Океан. На втором месте по редкости Курбан-Магомед. В топ-5 также входят имена Рамзулох, Зурканай и Авен.
Сотрудница Челябинской областной Детской клинической больницы (ЧОДКБ) - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Названы самые популярные имена для детей в России в 2025 году
27 мая, 02:20
 
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