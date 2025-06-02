https://ria.ru/20250602/ii-2020558441.html

Опрос показал, сколько специалистов по кибербезопасности не доверяют ИИ

Опрос показал, сколько специалистов по кибербезопасности не доверяют ИИ - РИА Новости, 02.06.2025

Опрос показал, сколько специалистов по кибербезопасности не доверяют ИИ

Каждый второй топ-менеджер в сфере кибербезопасности в РФ не доверяет искусственному интеллекту, однако вторая половина видит в этой технологии большой... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:25:00+03:00

2025-06-02T09:25:00+03:00

2025-06-02T21:33:00+03:00

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технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Каждый второй топ-менеджер в сфере кибербезопасности в РФ не доверяет искусственному интеллекту, однако вторая половина видит в этой технологии большой потенциал и ожидает полномасштабного внедрения ИИ в продукты, говорится в совместном исследовании компании "Технологии Доверия" и ГК "Солар", которое есть у РИА Новости. Участниками исследования стали руководители функции информационной безопасности крупнейших российских компаний из отраслей телекома, ритейла, промышленности, энергетики, финансов. Результаты исследования будут представлены на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. "Часть респондентов (50%) испытывают недоверие к ИИ, тогда как другие 50% видят в них большой потенциал и ожидают полномасштабного внедрения ИИ в продукты ИБ. Обеспечение безопасности ИИ является значимым вызовом для всех компаний на ближайшие годы. … В организациях респондентов отмечается точечное внедрение в процессы ИБ средств автоматизации на базе ИИ и машинного обучения, преимущественно в рамках модулей программных продуктов (например, SIEM, IDM) или в качестве помощников (ИИ-чаты)", - говорится в исследовании. Среди других актуальных направлений развития респонденты отметили импортозамещение - оно является новой реальностью, а также регуляторной необходимостью. Также отмечена концепция Zero Trust (принцип кибербезопасности, основанный на принципе "нулевого доверия") и развитие технологий DevSecOps, то есть интеграция безопасности в каждый этап процесса разработки. Горизонт планирования компаний по стратегии информационной безопасности сократился с 5 до 3 лет из-за неопределенности и постоянно меняющихся угроз, отметили исследователи. Все опрошенные указали, что за последние 3 года вовлеченность топ-менеджмента в вопросы кибербезопасности выросла. "Топ-менеджмент воспринимает ИБ как конкурентное преимущество. На фоне усиливающегося фона киберугроз способность компаний продемонстрировать свою устойчивость существенно укрепляет репутацию на рынке. На фоне роста киберугроз способность компаний демонстрировать свою устойчивость существенно укрепляет репутацию на рынке", - отмечают аналитики. При этом респонденты отметили дефицит компетентных специалистов и зрелых решений в области информационной безопасности. А самым распространенным фактором, ограничивающим инвестиции компаний в это направление, они назвали ограниченность бюджетов на кибербезопасность. "Ключевые драйверы инвестиций в ИБ – обеспечение непрерывности бизнеса, киберустойчивость, улучшение имиджа компании в глазах клиентов как B2B, так и B2C", - отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20250602/ii-2020549984.html

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экономика, технологии, нижний новгород, россия