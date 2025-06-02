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На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом - РИА Новости, 02.06.2025
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13:55 02.06.2025 (обновлено: 14:03 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ii-2020444847.html
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом - РИА Новости, 02.06.2025
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Помощники могут выполнять ряд задач. Так AI-юрист может написать досудебную претензию с помощью GigaChat. Подготовить ответы на претензию для такого помощника тоже не составит труда. Маркетолог в свою очередь может помочь написать рекламные тексты, подготовить стратегию для продвижения продукта. Такой помощник - генератор идей. В функции менеджера по продажам входит составление коммерческого предложения, информирование о продуктах и услугах. Такой AI-помощник также может рассказать о техниках продаж.
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технологии, россия
Технологии, Россия
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом

На ЦИПР-2025 показали виртуальных юриста, IT-специалиста и маркетолога с ИИ

© Фото : Больше, чем экономика/TelegramСтенд Сбера на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
Стенд Сбера на конференции Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Больше, чем экономика/Telegram
Стенд Сбера на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Помощники могут выполнять ряд задач. Так AI-юрист может написать досудебную претензию с помощью GigaChat. Подготовить ответы на претензию для такого помощника тоже не составит труда.
Маркетолог в свою очередь может помочь написать рекламные тексты, подготовить стратегию для продвижения продукта. Такой помощник - генератор идей. В функции менеджера по продажам входит составление коммерческого предложения, информирование о продуктах и услугах. Такой AI-помощник также может рассказать о техниках продаж.
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