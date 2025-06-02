https://ria.ru/20250602/ii-2020444847.html

На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом

На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом - РИА Новости, 02.06.2025

На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом

Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:55:00+03:00

2025-06-02T13:55:00+03:00

2025-06-02T14:03:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Помощники могут выполнять ряд задач. Так AI-юрист может написать досудебную претензию с помощью GigaChat. Подготовить ответы на претензию для такого помощника тоже не составит труда. Маркетолог в свою очередь может помочь написать рекламные тексты, подготовить стратегию для продвижения продукта. Такой помощник - генератор идей. В функции менеджера по продажам входит составление коммерческого предложения, информирование о продуктах и услугах. Такой AI-помощник также может рассказать о техниках продаж.

https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия