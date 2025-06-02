https://ria.ru/20250602/ii-2020444847.html
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом - РИА Новости, 02.06.2025
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:55:00+03:00
2025-06-02T13:55:00+03:00
2025-06-02T14:03:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020446771_0:509:960:1049_1920x0_80_0_0_f507526227bf38d88d8c275661d5883b.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Помощники могут выполнять ряд задач. Так AI-юрист может написать досудебную претензию с помощью GigaChat. Подготовить ответы на претензию для такого помощника тоже не составит труда. Маркетолог в свою очередь может помочь написать рекламные тексты, подготовить стратегию для продвижения продукта. Такой помощник - генератор идей. В функции менеджера по продажам входит составление коммерческого предложения, информирование о продуктах и услугах. Такой AI-помощник также может рассказать о техниках продаж.
https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020446771_0:382:960:1102_1920x0_80_0_0_64fd99bb133181166c5b377fbf02262f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
На ЦИПР-2025 показали виртуальных помощников с искусственным интеллектом
На ЦИПР-2025 показали виртуальных юриста, IT-специалиста и маркетолога с ИИ
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальных помощников с искусственным интеллектом, среди которых юрист, менеджер по продажам, IT-специалист и маркетолог, продемонстрировали на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Помощники могут выполнять ряд задач. Так AI-юрист может написать досудебную претензию с помощью GigaChat. Подготовить ответы на претензию для такого помощника тоже не составит труда.
Маркетолог в свою очередь может помочь написать рекламные тексты, подготовить стратегию для продвижения продукта. Такой помощник - генератор идей. В функции менеджера по продажам входит составление коммерческого предложения, информирование о продуктах и услугах. Такой AI-помощник также может рассказать о техниках продаж.