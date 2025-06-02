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Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт в Израиле
Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт в Израиле - РИА Новости, 02.06.2025
Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле на фоне их РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:28:00+03:00
2025-06-02T23:28:00+03:00
2025-06-02T23:28:00+03:00
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ДОХА, 2 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле на фоне их прежних угроз ввести блокаду на воздушное движение в этом аэропорту. "Ракетные войска провели военную операцию в отношении аэропорта Лод в оккупированном регионе Яффо с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - сказал в понедельник в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Цель операции была достигнута, заставив четыре миллиона сионистов бежать в убежища и приостановив воздушное движение аэропорта Лод", - добавил он. Он пообещал населению палестинского сектора Газа, что Йемен будет его поддерживать, "пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята". После объявления Израилем об усилении военной операции в секторе Газа в мае хуситы предупредили иностранные авиакомпании о необходимости прекратить пользоваться аэропортом Бен-Гурион в Израиле из соображений безопасности из-за их намерения ввести запрет на воздушное движение в этом аэропорту.
https://ria.ru/20250601/izrail-2020309830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт в Израиле
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле