https://ria.ru/20250602/himars-2020479700.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из HIMARS
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из HIMARS - РИА Новости, 02.06.2025
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из HIMARS
Украинские войска в понедельник обстреляли поселок Пантелеймоновка из РСЗО HIMARS, повреждения получили два многоквартирных жилых дома, никто не пострадал,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:42:00+03:00
2025-06-02T15:42:00+03:00
2025-06-02T15:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли поселок Пантелеймоновка из РСЗО HIMARS, повреждения получили два многоквартирных жилых дома, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 8.00 выпустили по Пантелеймоновке две ракеты из РСЗО. "Противник вел огонь из РСЗО М-142 HIMARS с применением двух высокоточных ракет М30А1 (шрапнельные)... Задокументированы повреждения остекления, фасадов, газопровода двух многоквартирных жилых домов по ул. Виноградной", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20250602/vsu-2020414594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из HIMARS
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО HIMARS, никто не пострадал