https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html

На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля

На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля - РИА Новости, 02.06.2025

На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля

На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:07:00+03:00

2025-06-02T18:07:00+03:00

2025-06-02T18:36:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

госуслуги

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", — говорится в заявлении. Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана. С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.

https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html

https://ria.ru/20250415/mintsifry-2011372794.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, госуслуги