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На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля - РИА Новости, 02.06.2025
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18:07 02.06.2025 (обновлено: 18:36 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля - РИА Новости, 02.06.2025
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:07:00+03:00
2025-06-02T18:36:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
госуслуги
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. &quot;Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок&quot;, — говорится в заявлении. Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана. С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, госуслуги
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Госуслуги
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля

МВД: новый порядок смены пароля на "Госуслугах" вступил в силу с 1 июня

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«

"Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", — говорится в заявлении.

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Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана.
С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.
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