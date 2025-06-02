https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля - РИА Новости, 02.06.2025
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:07:00+03:00
2025-06-02T18:07:00+03:00
2025-06-02T18:36:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
госуслуги
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", — говорится в заявлении. Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана. С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, госуслуги
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Госуслуги
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
МВД: новый порядок смены пароля на "Госуслугах" вступил в силу с 1 июня