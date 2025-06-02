В Госдуме предложили посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском
Депутат Гусев предложило посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил посмертно представить к государственной награде машиниста Павла Мишина, который погиб в результате ЧП с поездом под Брянском.
Ранее в РЖД сообщили, что машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП из-за обрушения моста в Брянской области, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой.
"Глубокие соболезнования семье и близким героя. Ценой собственной жизни Павел спас сотни пассажиров. Это заслуживает самой высокой оценки и признания. Его мужественный поступок, позволивший минимизировать последствия трагедии, должен быть увековечен присвоением государственной награды", - сказал Гусев РИА Новости.
Депутат Госдумы добавил, что в ближайшее время обратится к губернатору Брянской области Александру Богомазу с данной инициативой.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.