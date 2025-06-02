https://ria.ru/20250602/gosduma-2020558116.html

В Госдуме предложили посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском

В Госдуме предложили посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

В Госдуме предложили посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил посмертно представить к государственной награде машиниста... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:32:00+03:00

2025-06-02T21:32:00+03:00

2025-06-02T21:32:00+03:00

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

госдума рф

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил посмертно представить к государственной награде машиниста Павла Мишина, который погиб в результате ЧП с поездом под Брянском. Ранее в РЖД сообщили, что машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП из-за обрушения моста в Брянской области, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой. "Глубокие соболезнования семье и близким героя. Ценой собственной жизни Павел спас сотни пассажиров. Это заслуживает самой высокой оценки и признания. Его мужественный поступок, позволивший минимизировать последствия трагедии, должен быть увековечен присвоением государственной награды", - сказал Гусев РИА Новости. Депутат Госдумы добавил, что в ближайшее время обратится к губернатору Брянской области Александру Богомазу с данной инициативой. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.

https://ria.ru/20250602/mladenets-2020539405.html

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брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, госдума рф, обрушение моста на поезд в брянской области