https://ria.ru/20250602/gosduma-2020359642.html

В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на "Госуслугах"

В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.06.2025

В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на "Госуслугах"

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:06:00+03:00

2025-06-02T01:06:00+03:00

2025-06-02T01:06:00+03:00

общество

технологии

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала "Госуслуги" кнопку безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом определяются правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг посредством системы "Кнопка безопасности", которая должна быть предусмотрена на портале государственных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Основная цель инициативы - создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка. Для этого предлагается внедрение системы "Кнопка безопасности", с помощью которой граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности. Проектом предусматривается, что система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру "112" и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры. Пользователь, в случае принятия данной инициативы, сможет сообщить о ЧС, получить психологическую или информационно-справочную поддержку, направить экстренное сообщение без голосового вызова. Также определяется, что эта система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно. Отмечается, что важным принципом работы станет обязательное реагирование на обращения, достоверность и своевременность передачи данных. В документах уточняется, что механизм должен работать в том числе при передаче сигнала между российскими субъектами, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы. В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается "семимильными шагами", и на "Госуслугах" можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно. "Мы уверены, что главный государственный оператор цифровых услуг должен служить на благо безопасности граждан. Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250601/samozapret-2020199635.html

https://ria.ru/20250528/gosuslugi-2019498794.html

https://realty.ria.ru/20250527/gosduma-2019396507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, госдума рф