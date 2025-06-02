https://ria.ru/20250602/gosduma-2020357671.html
В ГД внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах
В ГД внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах - РИА Новости, 02.06.2025
В ГД внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:16:00+03:00
2025-06-02T00:16:00+03:00
2025-06-02T00:16:00+03:00
общество
авто
ярослав нилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_135:0:2466:1311_1920x0_80_0_0_d3aa935ad2cf4e8d6efe067a720ca695.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. "Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что за нарушение данного требования законопроектом предлагается установить штраф в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, предлагается установить штраф в размере 3 тысяч рублей за управление автомобилем, на котором установлено ветровое стекло, в том числе покрытое прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю светопропускания. В документе подчеркивается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, так как оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно воздействующих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, также оно исключает "ослепление" водителя солнечными лучами, кроме того, снижает температуру нагрева салона. По словам автора инициативы, законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям, но при этом "сохраняется возможность осуществления контрольной функции уполномоченных органов".
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019875736.html
https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2683:2013_1920x0_80_0_0_454044457e3b8460a440995e66837785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, ярослав нилов
Общество, Авто, Ярослав Нилов
В ГД внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах
Депутат Нилов предложил разрешить тонировку на передних боковых стеклах
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
"Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что за нарушение данного требования законопроектом предлагается установить штраф в размере 1 тысячи рублей.
Кроме того, предлагается установить штраф в размере 3 тысяч рублей за управление автомобилем, на котором установлено ветровое стекло, в том числе покрытое прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю светопропускания.
В документе подчеркивается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, так как оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно воздействующих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, также оно исключает "ослепление" водителя солнечными лучами, кроме того, снижает температуру нагрева салона.
По словам автора инициативы, законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям, но при этом "сохраняется возможность осуществления контрольной функции уполномоченных органов".