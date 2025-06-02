https://ria.ru/20250602/frantsiya-2020369030.html

"Ключевой вопрос": во Франции назвали главную тему переговоров в Стамбуле

"Ключевой вопрос": во Франции назвали главную тему переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

"Ключевой вопрос": во Франции назвали главную тему переговоров в Стамбуле

Будущий военный статус Украины станет ключевым вопросом на мирных переговорах в Стамбуле, такое мнение выразил дипломат и экс-посол Франции в США Жерар Аро в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:38:00+03:00

2025-06-02T05:38:00+03:00

2025-06-02T05:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Будущий военный статус Украины станет ключевым вопросом на мирных переговорах в Стамбуле, такое мнение выразил дипломат и экс-посол Франции в США Жерар Аро в статье для журнала Le Point."Ключевым вопросом станет военный статус Украины. Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к ее "вассализации", а с другой стороны — принять требование России о недопуске Украины в НАТО", — написал он.По словам Аро, НАТО могла бы согласиться на условие, согласно которому пока соблюдается режим прекращения огня, то никакие войска не могут находиться на территории Украины."Также неизбежно, что Европейский союз отменит часть санкций, введенных против России", — написал он.Автор также выразил мнение, что из-за воинственной позиции главы евродипломатии Каи Каллас нет никаких надежд на то, что Россия согласится рассматривать ее в качестве собеседника.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020362652.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020368497.html

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