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Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме - РИА Новости, 02.06.2025
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13:10 02.06.2025 (обновлено: 14:21 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/forma-2020433828.html
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме - РИА Новости, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Часть членов украинской делегации, прибывшей в Стамбул на переговоры с РФ, одеты в военную форму, как и в первом раунде, остальные - в костюмах, передает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:10:00+03:00
2025-06-02T14:21:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
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ибрагим калын
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Часть членов украинской делегации, прибывшей в Стамбул на переговоры с РФ, одеты в военную форму, как и в первом раунде, остальные - в костюмах, передает корреспондент РИА Новости. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно. Украинские делегаты приехали на белом микроавтобусе. Через окна автомобиля видно, что как минимум двое членов делегации в военном камуфляже, остальные - в костюмах. Среди участвовавших в первом раунде представителей Украины большинство были в камуфляже.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html
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в мире, украина, россия, турция, хакан фидан, ибрагим калын, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул
В мире, Украина, Россия, Турция, Хакан Фидан, Ибрагим Калын, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме

Часть членов делегации Украины прибыли на встречу с РФ одетыми в военную форму

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Часть членов украинской делегации, прибывшей в Стамбул на переговоры с РФ, одеты в военную форму, как и в первом раунде, остальные - в костюмах, передает корреспондент РИА Новости.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
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Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно.
Украинские делегаты приехали на белом микроавтобусе. Через окна автомобиля видно, что как минимум двое членов делегации в военном камуфляже, остальные - в костюмах.
Среди участвовавших в первом раунде представителей Украины большинство были в камуфляже.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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В миреУкраинаРоссияТурцияХакан ФиданИбрагим КалынВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбул
 
 
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