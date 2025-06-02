https://ria.ru/20250602/forma-2020433828.html
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме - РИА Новости, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Часть членов украинской делегации, прибывшей в Стамбул на переговоры с РФ, одеты в военную форму, как и в первом раунде, остальные - в костюмах, передает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:10:00+03:00
2025-06-02T13:10:00+03:00
2025-06-02T14:21:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Часть членов украинской делегации, прибывшей в Стамбул на переговоры с РФ, одеты в военную форму, как и в первом раунде, остальные - в костюмах, передает корреспондент РИА Новости. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно. Украинские делегаты приехали на белом микроавтобусе. Через окна автомобиля видно, что как минимум двое членов делегации в военном камуфляже, остальные - в костюмах. Среди участвовавших в первом раунде представителей Украины большинство были в камуфляже.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html
https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020425086.html
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в мире, украина, россия, турция, хакан фидан, ибрагим калын, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул
В мире, Украина, Россия, Турция, Хакан Фидан, Ибрагим Калын, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Часть членов делегации Украины прибыли на встречу с РФ одетыми в военную форму