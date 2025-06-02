Фидан оценил подход России и Украины на переговорах в Стамбуле
Фидан: Турция одобряет подход России и Украины на переговорах в Стамбуле
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турция одобряет подход России и Украины, представленный на переговорах в Стамбуле, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо помощника президента РФ, главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
"В ходе переговоров, сформированных в соответствии с общей волей наших лидеров, радует подход, ориентированный на результат, который демонстрируют стороны, чтобы положить конец потерям, вызванным войной. Я хотел бы поблагодарить обе страны за доверие к Турции в этом историческом процессе", - написал Фидан в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".