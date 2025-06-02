https://ria.ru/20250602/fidan-2020553326.html
Фидан высказался о меморандумах России и Украины
Фидан высказался о меморандумах России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан высказался о меморандумах России и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает, что Россия и Украина приступят к работе над представленными друг другу меморандумами на техническом уровне в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:45:00+03:00
2025-06-02T20:45:00+03:00
2025-06-02T20:51:00+03:00
россия
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хакан фидан
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает, что Россия и Украина приступят к работе над представленными друг другу меморандумами на техническом уровне в ближайшее время."Стороны обменялись меморандумами, отражающими их взгляды на прекращение огня и мир. Они посчитали целесообразными начать работу над этими текстами на техническом уровне в ближайшие дни", - написал Фидан в соцсети Х.
https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020553747.html
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россия, в мире, украина, хакан фидан, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, В мире, Украина, Хакан Фидан, Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан высказался о меморандумах России и Украины
Фидан надеется на дальнейшую углубленную работу Москвы и Киева над меморандумами