https://ria.ru/20250602/fidan-2020553326.html

Фидан высказался о меморандумах России и Украины

Фидан высказался о меморандумах России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан высказался о меморандумах России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает, что Россия и Украина приступят к работе над представленными друг другу меморандумами на техническом уровне в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:45:00+03:00

2025-06-02T20:45:00+03:00

2025-06-02T20:51:00+03:00

россия

в мире

украина

хакан фидан

турция

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает, что Россия и Украина приступят к работе над представленными друг другу меморандумами на техническом уровне в ближайшее время."Стороны обменялись меморандумами, отражающими их взгляды на прекращение огня и мир. Они посчитали целесообразными начать работу над этими текстами на техническом уровне в ближайшие дни", - написал Фидан в соцсети Х.

https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020553747.html

россия

украина

турция

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россия, в мире, украина, хакан фидан, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле