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Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2025
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14:59 02.06.2025 (обновлено: 15:38 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/fidan-2020470543.html
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:59:00+03:00
2025-06-02T15:38:00+03:00
москва
россия
украина
стамбул
хакан фидан
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров."Рассчитываем обсудить необходимые подготовки для встречи на уровне лидеров", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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москва, россия, украина, стамбул, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Москва, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева

Фидан: встреча Москвы и Киева имеет целью возможные переговоры лидеров стран

© Getty Images / Turkish Ministry of Foreign AffairsВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Turkish Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров.
"Рассчитываем обсудить необходимые подготовки для встречи на уровне лидеров", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Вчера, 15:24
 
МоскваРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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