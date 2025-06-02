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Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева

Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:59:00+03:00

2025-06-02T14:59:00+03:00

2025-06-02T15:38:00+03:00

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хакан фидан

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров."Рассчитываем обсудить необходимые подготовки для встречи на уровне лидеров", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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