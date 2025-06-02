https://ria.ru/20250602/fidan-2020470543.html
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:59:00+03:00
2025-06-02T14:59:00+03:00
2025-06-02T15:38:00+03:00
москва
россия
украина
стамбул
хакан фидан
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020478528_0:318:3026:2020_1920x0_80_0_0_f330e752fd0b0f150bd7ff3052f6afee.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров."Рассчитываем обсудить необходимые подготовки для встречи на уровне лидеров", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html
москва
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020478528_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dd8d17b735f4818bae6719430d3aa1e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, стамбул, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Москва, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Фидан рассказал, в чем цель второго раунда переговоров Москвы и Киева
Фидан: встреча Москвы и Киева имеет целью возможные переговоры лидеров стран