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Фидан назвал цель второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Фидан назвал цель второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан назвал цель второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле нацелена на достижение подвижек по гуманитарным вопросам, в частности на... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:58:00+03:00

2025-06-02T14:58:00+03:00

2025-06-02T15:27:00+03:00

россия

украина

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле нацелена на достижение подвижек по гуманитарным вопросам, в частности на обмен пленных.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится Фидан."Ожидаем подвижек в вопросе гуманитарных тем, в частности ситуации с обменом пленных", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины 2025-06-02T14:58 true PT3M36S

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