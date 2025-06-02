Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан
Фидан: Турция рассчитывает на результативность переговоров России и Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на результативность переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник.
"Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".