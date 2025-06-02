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Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
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14:51 02.06.2025 (обновлено: 15:06 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/fidan-2020467393.html
Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан
Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 02.06.2025
Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на результативность переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:51:00+03:00
2025-06-02T15:06:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на результативность переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится Фидан."Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020470954.html
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в мире, турция, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Украина, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Турция рассчитывает на результативность встречи по Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция рассчитывает на результативность переговоров России и Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на результативность переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник.
Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится Фидан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
"Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Вчера, 15:01
 
В миреТурцияУкраинаРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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