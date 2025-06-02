Рейтинг@Mail.ru
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 02.06.2025 (обновлено: 14:43 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/fidan-2020461118.html
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:43:00+03:00
стамбул
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
хакан фидан
мид турции
в мире
ибрагим калын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020428792_0:31:2946:1688_1920x0_80_0_0_4bc5347d185531bb2e32de506690d230.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало было запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно."Министр Фидан находится во дворце", - сообщил источник.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
стамбул
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие представителей Минобороны Турции во дворец Чираган в Стамбуле
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T14:41
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020428792_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_2a734ac13f56575796e12df3af0e2b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, хакан фидан, мид турции, в мире, ибрагим калын, украина
Стамбул, Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Хакан Фидан, МИД Турции, В мире, Ибрагим Калын, Украина
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник

Глава МИД Турции Фидан уже находится во дворце Чираган, где пройдут переговоры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало было запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно.
«
"Министр Фидан находится во дворце", - сообщил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
СтамбулТурцияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияХакан ФиданМИД ТурцииВ миреИбрагим КалынУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала