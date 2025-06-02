https://ria.ru/20250602/fidan-2020461118.html
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:41:00+03:00
2025-06-02T14:43:00+03:00
стамбул
турция
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россия
хакан фидан
мид турции
в мире
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало было запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно."Министр Фидан находится во дворце", - сообщил источник.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прибытие представителей Минобороны Турции во дворец Чираган в Стамбуле
Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T14:41
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, хакан фидан, мид турции, в мире, ибрагим калын, украина
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Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник
Глава МИД Турции Фидан уже находится во дворце Чираган, где пройдут переговоры