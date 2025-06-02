https://ria.ru/20250602/fidan-2020461118.html

Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник

Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан уже приехал во дворец Чираган в Стамбуле, сообщил источник

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:41:00+03:00

2025-06-02T14:41:00+03:00

2025-06-02T14:43:00+03:00

стамбул

турция

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россия

хакан фидан

мид турции

в мире

ибрагим калын

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где состоится второй раунд переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало было запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в 12.38 и 12.47 мск соответственно."Министр Фидан находится во дворце", - сообщил источник.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие представителей Минобороны Турции во дворец Чираган в Стамбуле Представители Минобороны Турции прибыли в дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T14:41 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, хакан фидан, мид турции, в мире, ибрагим калын, украина