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Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле

Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле

Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:31:00+03:00

2025-06-02T10:31:00+03:00

2025-06-02T10:35:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск."Ожидается, что глава МИД Турции выступит с открытым для прессы вступительным словом на переговорах", - уточнил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020396739.html

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, стамбул