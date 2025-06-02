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Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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10:31 02.06.2025 (обновлено: 10:35 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html
Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле
Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле
Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.06.2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск."Ожидается, что глава МИД Турции выступит с открытым для прессы вступительным словом на переговорах", - уточнил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, стамбул
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина, Стамбул
Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле

Фидан выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
"Ожидается, что глава МИД Турции выступит с открытым для прессы вступительным словом на переговорах", - уточнил собеседник агентства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 10:22
 
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