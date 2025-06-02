https://ria.ru/20250602/fas-2020570161.html
ФАС оценит предложение о запрете прямых продаж автомобилей
ФАС оценит предложение о запрете прямых продаж автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
ФАС оценит предложение о запрете прямых продаж автомобилей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует целесообразность включения предложений ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) о запрете... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:37:00+03:00
2025-06-02T23:37:00+03:00
2025-06-02T23:37:00+03:00
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует целесообразность включения предложений ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) о запрете прямых продаж автомобилей непосредственно производителями или дистрибьюторами в Национальный план развития конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее РОАД направила обращение на имя главы ФАС Максима Шаскольского с предложением о введении запрета прямых, в том числе онлайн, продаж автомобилей населению непосредственно производителями или дистрибьюторами, документ есть в распоряжении РИА Новости. В качестве альтернативы ассоциация рассматривает вариант распространения нормы о 5%-й доле онлайн-продаж от общего объема на всех участников рынка. "Обращение поступило в ФАС России. Служба проанализирует целесообразность его включения в Национальный план развития конкуренции и проработает совместно с другими федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250530/avtomobili-2019904296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС оценит предложение о запрете прямых продаж автомобилей
ФАС рассмотрит обращение ассоциации дилеров о запрете прямых продаж автомобилей