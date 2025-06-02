https://ria.ru/20250602/evropa-2020314120.html

"Как в Париже": Европа может просто не дожить до столкновения цивилизаций

"Как в Париже": Европа может просто не дожить до столкновения цивилизаций - РИА Новости, 02.06.2025

"Как в Париже": Европа может просто не дожить до столкновения цивилизаций

Пока Россия отстаивает право на безопасность, на спокойную жизнь, на независимое ни от кого процветание, добиваясь решения всех целей и задач спецоперации,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

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Пока Россия отстаивает право на безопасность, на спокойную жизнь, на независимое ни от кого процветание, добиваясь решения всех целей и задач спецоперации, французы — и речь сейчас не о политиках, а об администрируемом этими политиками населении — очень стремятся превратиться в варваров. И во многом своего добились. И нет, в этих словах нет ни передержки, ни преувеличения.Победа футбольной команды — в любой цивилизованной (без кавычек) стране — это общенародный (или общегородской) праздник. Теплый, яркий, веселый. И безопасный.Во Франции такое событие — повод, чтобы совершить безнаказанный грабеж всего и всех, что попалось варварам на глаза.А еще победа футбольной команды — повод возвестить о вечере открытых убийств. Одного подростка зарезали — между делом. Ему шел 17-й год. Вторая жертва — паренек на скутере, которого намеренно переехало авто. Погромы ночные — во всех крупных городах, а в глубоко провинциальном Гренобле к семье из четырех человек, которых — и снова намеренно нарушив правила — сбила машина, толпа не подпускала скорую и спасателей-парамедиков.Арестованы почти шесть сотен так называемых болельщиков. Ранены — некоторые очень тяжело, вплоть до коматозного состояния — несколько десятков правоохранителей. Ничем не прикрытое варварство и демонстрация самых низменных инстинктов должны были пройти и мимо наших глаз, и мимо наших ушей, поскольку мы точно не хотим, чтобы было "как в Париже", если бы не одно но.Вчера вечером Макрон принимал команду "Пари-Сен-Жермен", которая благодаря исключительно и только потраченным на нее иностранным десяткам миллиардов евро загнала пять мячей в ворота другой команды. Таким образом, вольно или невольно, но он, как глава государства, одобрил подобным действием, пусть и невербально, все уличные бесчинства своих избирателей и сограждан.Это — не промах в публичном поле. Это сознательный поступок, на камеры и под видео, президента страны, входящей в "ядерный клуб". Рядом с которым всегда адъютант с ключами от стратегической триады (или того, что от нее осталось).Макрон только и делал в последние дни, что попадал в ситуации, находящиеся на грани, если не уже за гранью приличия. Публичный апперкот от жены, возня с салфеткой, а еще пение. Да, Макрону жена не только выписывает леща и обзывает "проигравшим" (чтение по губам это удостоверило стопроцентно), но он и сам рад стараться. В Индонезии Макрон пустил шансонетку на мотив хита более чем полувековой давности.В том мире, в котором существует высшее европейское политическое общество, такое поведение есть норма. И именно Макрон в этой тусовке прогрессистов-глобалистов задает тон, как действовать в публичном поле и что говорить. Кому и когда. Именно Франция в Евросоюзе устанавливает правила политического поведения. Бредовые заявления той же Каллас — не ее импровизация или навязчивая демонстрация интеллектуальной недалекости, а утвержденный и одобренный стиль общения. Как в узком брюссельском кругу, так и с прессой. Ну или с теми более чем четырьмя сотнями миллионов обитателей "райского сада", которыми эта компания управляет.Тут, конечно, все сложилось, как пушинка к пушинке.Те сотни тысяч, что разносили Париж, его окрестности, да и всю Францию, разбирая на щепу и осколки, уничтожая века, да что века — тысячелетия культуры и цивилизации. И те просто сотни, что делают вид, что уличные вандалы есть маленькое, пусть и неприятное следствие европейских "прав человека и его свобод", а значит, никаких наказаний и никаких преследований за проявление варварства — простите, радости и свободолюбия. Это две стороны и одной медали, и нынешнего европейского человеческого архетипа, которому все позволено. Абсолютно все.Закономерное следствие этой политической вседозволенности — ненависть, утробная, глубокая, неизъяснимая, к тем, кто живет иначе. Кто дает и создает иные жизненные ориентиры. К тем, кто следует иным нравственным ценностям.Эта схватка сейчас, идущая уже три с лишним года, вышла на поверхность. Мы, сражаясь за безопасность и само существование нашей страны, Большой России, не оппоненты Макрону и Ко, как и тем варварам, которые разносили, били, жгли, грабили в течение многих часов прицельно на камеры мобильных. Мы им экзистенциальные противники. Столкновение цивилизаций выглядит именно так.Между европейцами — политиками и социумом, и нами, нашей страной, лежат не государственные рубежи и формальности получения виз. Между нами чем дальше, тем больше углубляется цивилизационная пропасть, которая — и тоже чем дальше, тем больше — касается не ситуативного и конъюнктурного, а ценностного выбора.Наша политическая элита, наша власть, наши общественные институты — и вновь чем дальше, тем интенсивнее — показывают альтернативу, как можно жить, сопоставляя свои дела и свои поступки с общими для всех нравственными ценностями.Видя жестикуляции "просвещенных европейских лидеров", их суетливый страх, их ничем не прикрытую алчность, их никак не утоляемую инфантильную жажду публичности, мы говорим себе, что наш поворот, общий, политический, культурный, социальный — к себе и вовнутрь — оказался спасительным. Этот путь позволил нам избежать саморазрушения и утраты ценностей.За три с лишним года мы сумели разобраться и понять самое главное.Мы точно не хотим, чтобы было "как в Париже". Мы сбросили паутину ложных мантр, которые превратили уже практически все европейское общество в варваров. Во Франции это просто раньше, чем в других странах, вышло наружу.И если Европу не разорвут политические противоречия и экономический кризис, усиливающиеся с каждым днем, ее уничтожат, и стремительнее, чем можно представить, те толпы варваров, что мы увидели в Париже. Но это уже не будет нас ни интересовать, ни волновать. В конце концов, европейцы сами выбрали себе ту участь и ту власть, которых они заслуживают. И сегодня — более, чем когда бы то ни было.

https://rsport.ria.ru/20250601/frantsija-2020264323.html

https://ria.ru/20250531/izrail-2020196837.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019121103.html

https://ria.ru/20250512/paketik-2016497453.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014477266.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019332307.html

https://ria.ru/20250528/frantsiya-2019396031.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

франция, европа, париж, аналитика, россия