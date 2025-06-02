Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 02.06.2025 (обновлено: 21:21 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/es-2020556875.html
СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России
СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:20:00+03:00
2025-06-02T21:21:00+03:00
в мире
россия
канада
москва
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Ранее американский сенатор Линдси Грэм * заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. "Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дипломаты Евросоюза поставили под сомнение реалистичность призыва Грэма* о введении новых антироссийских санкций перед саммитом. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250523/rossiya-2018561358.html
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
россия
канада
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, москва, евросоюз, g7
В мире, Россия, Канада, Москва, Евросоюз, G7
СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России

EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России вряд ли будет готов в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм * заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
G7 выступила с угрозами в адрес России
23 мая, 00:49
"Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что дипломаты Евросоюза поставили под сомнение реалистичность призыва Грэма* о введении новых антироссийских санкций перед саммитом.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
Вчера, 14:56
 
В миреРоссияКанадаМоскваЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала