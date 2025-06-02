https://ria.ru/20250602/es-2020556875.html

СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России

СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ сообщили, когда будет готов новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:20:00+03:00

2025-06-02T21:20:00+03:00

2025-06-02T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Ранее американский сенатор Линдси Грэм * заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. "Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дипломаты Евросоюза поставили под сомнение реалистичность призыва Грэма* о введении новых антироссийских санкций перед саммитом. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250523/rossiya-2018561358.html

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