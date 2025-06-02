Эксперт прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Безпалько: Россия по итогу встречи в Стамбуле показала способность к переговорам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия по итогам второго раунда встречи в Стамбуле по украинскому конфликту показала способность к переговорам, никто не может упрекнуть Москву в том, что она делает ставку на войну, в отличие от Киева, который всячески пытается их сорвать, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
Вчера, 22:02
"Никто не может упрекнуть Россию в том, что она отказывается от переговоров, от мирного урегулирования и однозначно делает ставку на войну. В реальности все прекрасно знают и понимают, что на войну делает ставку Украина. И Украина делает все, чтобы эти переговоры сорвались и чтобы они не были реализованы именно как мирное соглашение", - сказал Безпалько в беседе с агентством.
Он напомнил, что переговоры в Стамбуле проходили на фоне украинских атак по российской территории. "Россия продемонстрировала, что она действительно может вести переговоры даже на фоне террористических атак, которые мы видели вчера. Россия может достойно держать удар и сохранять свою позицию", - подчеркнул эксперт.
По его словам, заявления помощника президента РФ Владимира Мединского можно считать примером умелой дипломатии.
"Россия пошла на переговоры, на компромисс в тех вопросах, которые для неё не являются принципиальными. Даже в области обмена пленными согласились на обмен по принципу "всех на всех", на котором настаивала украинская сторона, но только в отношении тяжело раненых. В этом отношении мы по-прежнему держим преимущество в количестве пленных по сравнению с тем, какое количество наших военнослужащих находится в плену на Украине", - отметил Безпалько.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.