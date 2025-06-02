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В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2025
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд
Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:40:00+03:00
2025-06-02T11:40:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. "Воздух 1 июня в большинстве районов Свердловской области прогрелся до 30 градусов и выше… В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня, предыдущий суточный максимум относится к 1952 году – 31,9 градуса", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, наступивший 28 мая в регионе аномально жаркий период с температурой воздуха на 8-12 градусов выше нормы закончится во вторник: с 3 июня с запада на территорию Свердловской области надвинется атмосферный фронт, несущий мощные грозовые облака, ливни и снижение температуры в среднем на 10 градусов.
https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, свердловская область, погода
Екатеринбург, Свердловская область, Погода
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд, воздух прогрелся до +32,5