https://ria.ru/20250602/ekaterinburg-2020414724.html

В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2025

В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд

Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:40:00+03:00

2025-06-02T11:40:00+03:00

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екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. "Воздух 1 июня в большинстве районов Свердловской области прогрелся до 30 градусов и выше… В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня, предыдущий суточный максимум относится к 1952 году – 31,9 градуса", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, наступивший 28 мая в регионе аномально жаркий период с температурой воздуха на 8-12 градусов выше нормы закончится во вторник: с 3 июня с запада на территорию Свердловской области надвинется атмосферный фронт, несущий мощные грозовые облака, ливни и снижение температуры в среднем на 10 градусов.

https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html

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Варвара Скокшина

екатеринбург, свердловская область, погода