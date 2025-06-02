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В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2025
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11:40 02.06.2025 (обновлено: 11:46 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ekaterinburg-2020414724.html
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2025
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд
Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. РИА Новости, 02.06.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр. "Воздух 1 июня в большинстве районов Свердловской области прогрелся до 30 градусов и выше… В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня, предыдущий суточный максимум относится к 1952 году – 31,9 градуса", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, наступивший 28 мая в регионе аномально жаркий период с температурой воздуха на 8-12 градусов выше нормы закончится во вторник: с 3 июня с запада на территорию Свердловской области надвинется атмосферный фронт, несущий мощные грозовые облака, ливни и снижение температуры в среднем на 10 градусов.
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екатеринбург, свердловская область, погода
Екатеринбург, Свердловская область, Погода
В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге побит 73-летний температурный рекорд, воздух прогрелся до +32,5

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
Люди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 73-летней давности побит в Екатеринбурге, где в первый день лета воздух прогрелся до +32,5 градуса, сообщил Уральский гидрометцентр.
"Воздух 1 июня в большинстве районов Свердловской области прогрелся до 30 градусов и выше… В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня, предыдущий суточный максимум относится к 1952 году – 31,9 градуса", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, наступивший 28 мая в регионе аномально жаркий период с температурой воздуха на 8-12 градусов выше нормы закончится во вторник: с 3 июня с запада на территорию Свердловской области надвинется атмосферный фронт, несущий мощные грозовые облака, ливни и снижение температуры в среднем на 10 градусов.
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