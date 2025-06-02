https://ria.ru/20250602/dvorets-2020501459.html

Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган

Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025

Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган

Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын покинул дворец Чираган в Стамбуле, где прошел второй раунд переговоров России и Украины, передает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:52:00+03:00

2025-06-02T16:52:00+03:00

2025-06-02T16:59:00+03:00

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

стамбул

ибрагим калын

украина

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын покинул дворец Чираган в Стамбуле, где прошел второй раунд переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.Делегация во главе с Калыном покинула дворец около 16.45 мск, в другой автомобиль сел глава генштаба ВС Турции Метин Гюрак.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html

https://ria.ru/20250602/es-2020450476.html

россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отъезд главы турецких разведки и генштаба из дворца Чираган после завершения переговоров России и Украины Главы турецких разведки и генштаба покинули дворец Чираган после завершения переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T16:52 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, ибрагим калын, украина