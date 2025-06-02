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Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025
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16:52 02.06.2025 (обновлено: 16:59 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/dvorets-2020501459.html
Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган
Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган - РИА Новости, 02.06.2025
Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган
Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын покинул дворец Чираган в Стамбуле, где прошел второй раунд переговоров России и Украины, передает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:52:00+03:00
2025-06-02T16:59:00+03:00
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
стамбул
ибрагим калын
украина
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын покинул дворец Чираган в Стамбуле, где прошел второй раунд переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.Делегация во главе с Калыном покинула дворец около 16.45 мск, в другой автомобиль сел глава генштаба ВС Турции Метин Гюрак.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html
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РИА Новости
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Отъезд главы турецких разведки и генштаба из дворца Чираган после завершения переговоров России и Украины
Главы турецких разведки и генштаба покинули дворец Чираган после завершения переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, ибрагим калын, украина
В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Стамбул, Ибрагим Калын, Украина
Глава турецкой разведки покинул дворец Чираган

Калын и Гюрак покинули дворец Чираган после переговоров РФ и Украины в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын покинул дворец Чираган в Стамбуле, где прошел второй раунд переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.
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Делегация во главе с Калыном покинула дворец около 16.45 мск, в другой автомобиль сел глава генштаба ВС Турции Метин Гюрак.
Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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В миреВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияСтамбулИбрагим КалынУкраина
 
 
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