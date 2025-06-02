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Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием - РИА Новости, 02.06.2025
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13:46 02.06.2025 (обновлено: 14:20 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/dvorets-2020442902.html
Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием
Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием - РИА Новости, 02.06.2025
Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием
Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:46:00+03:00
2025-06-02T14:20:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости.Территория дворца и подъезды к нему огорожены забором, попасть к нему могут аккредитованные для освещения переговорного процесса журналисты.Рядом, на отдельной территории, неподалеку от машин, на которых приехали три делегации - российская, украинская и турецкая - дежурит полицейский спецназ, вооруженный автоматами, в зеленой форме.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием

Территорию дворца Чираган, где пройдут переговоры, охраняет спецназ с оружием

© Getty Images / Burak KaraСотрудник спецназа у дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. 2 июня 2025
Сотрудник спецназа у дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. 2 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Burak Kara
Сотрудник спецназа у дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. 2 июня 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости.
Территория дворца и подъезды к нему огорожены забором, попасть к нему могут аккредитованные для освещения переговорного процесса журналисты.
Рядом, на отдельной территории, неподалеку от машин, на которых приехали три делегации - российская, украинская и турецкая - дежурит полицейский спецназ, вооруженный автоматами, в зеленой форме.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 11:57
 
В миреСтамбулРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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