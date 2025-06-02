https://ria.ru/20250602/dvorets-2020442902.html

Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием

Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием - РИА Новости, 02.06.2025

Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием

Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:46:00+03:00

2025-06-02T13:46:00+03:00

2025-06-02T14:20:00+03:00

в мире

стамбул

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020451592_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2b939a50580bb8617d266bd050563323.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости.Территория дворца и подъезды к нему огорожены забором, попасть к нему могут аккредитованные для освещения переговорного процесса журналисты.Рядом, на отдельной территории, неподалеку от машин, на которых приехали три делегации - российская, украинская и турецкая - дежурит полицейский спецназ, вооруженный автоматами, в зеленой форме.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/medinskij-2020420280.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле