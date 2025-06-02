Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием
Территорию дворца Чираган, где пройдут переговоры, охраняет спецназ с оружием
© Getty Images / Burak KaraСотрудник спецназа у дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. 2 июня 2025
© Getty Images / Burak Kara
Сотрудник спецназа у дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. 2 июня 2025
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Территорию Дворца Чирагана в Стамбуле, где в понедельник должны состояться российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости.
Территория дворца и подъезды к нему огорожены забором, попасть к нему могут аккредитованные для освещения переговорного процесса журналисты.
Рядом, на отдельной территории, неподалеку от машин, на которых приехали три делегации - российская, украинская и турецкая - дежурит полицейский спецназ, вооруженный автоматами, в зеленой форме.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.