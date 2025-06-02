https://ria.ru/20250602/dud-2020381613.html
Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф
Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф - РИА Новости, 02.06.2025
Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф
Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ), назначенный ему за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудь* Ю.А. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения",- сказано в документах. Уточняется, что речь идет о пяти немаркированных постах в Telegram-канале Дудя*. Ранее его также штрафовали за аналогичное нарушение. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений** (движение ЛГБТ запрещено в России) среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ** движение ЛГБТ запрещено в России
https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html
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Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф
Суд признал законным штраф блогеру Дудю за немаркировку постов в интернете
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ), назначенный ему за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Постановление судьи Таганского районного суда Москвы
от 27 декабря 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ
об административных правонарушениях в отношении Дудь* Ю.А. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения",- сказано в документах.
Уточняется, что речь идет о пяти немаркированных постах в Telegram-канале Дудя*.
Ранее его также штрафовали за аналогичное нарушение.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений** (движение ЛГБТ запрещено в России) среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
** движение ЛГБТ запрещено в России