https://ria.ru/20250602/dud-2020381613.html

Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф

Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф - РИА Новости, 02.06.2025

Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф

Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:18:00+03:00

2025-06-02T09:18:00+03:00

2025-06-02T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ), назначенный ему за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудь* Ю.А. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения",- сказано в документах. Уточняется, что речь идет о пяти немаркированных постах в Telegram-канале Дудя*. Ранее его также штрафовали за аналогичное нарушение. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений** (движение ЛГБТ запрещено в России) среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ** движение ЛГБТ запрещено в России

https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

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