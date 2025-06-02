https://ria.ru/20250602/dtp-2020560158.html

В Ступино мужчина на Toyota въехал в городской фонтан

В Ступино мужчина на Toyota въехал в городской фонтан - РИА Новости, 02.06.2025

В Ступино мужчина на Toyota въехал в городской фонтан

Мужчина на Toyota въехал в городской фонтан в подмосковном Ступино, предварительно, он не справился с управлением, никто не пострадал, сообщили в региональном... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:46:00+03:00

2025-06-02T21:46:00+03:00

2025-06-02T21:46:00+03:00

происшествия

ступино

toyota corolla

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина на Toyota въехал в городской фонтан в подмосковном Ступино, предварительно, он не справился с управлением, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МВД. "Сегодня примерно в 19.15 мск возле одного из домов, расположенных на проспекте Победы, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем марки Toyota, не справился с управлением и въехал в городской фонтан. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на данный момент сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250526/dtp-2019130972.html

ступино

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ступино, toyota corolla, московская область (подмосковье)