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Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:37:00+03:00
2025-06-02T20:37:00+03:00
2025-06-02T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "2 июня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников
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