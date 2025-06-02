https://ria.ru/20250602/drony-2020552732.html

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:37:00+03:00

2025-06-02T20:37:00+03:00

2025-06-02T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "2 июня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина